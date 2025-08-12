Компания Kodak может закрыться после 133 лет работы

Одна из старейших фотокомпаний в мире Eastman Kodak может прекратить свое существование. Об этом сообщает CNN.

Причиной возможного закрытия могут стать долги. Согласно последнему отчету американской компании, Kodak не имеет «гарантированного финансирования или доступной ликвидности» для исполнения своих долговых обязательств, которые достигли отметки в около 500 миллионов долларов.

Впрочем, компания планирует побороться за существование. В качестве одной из мер в Kodak намерены сократить выплаты по пенсионному плану. Кроме того, на компанию вряд ли повлияют тарифные войны президента США Дональда Трампа, так как основное производство Kodak расположено в США.

Eastman Kodak основана в 1892 году. Почти за все время своего существования компания была мировым лидером в производстве фотоматериалов. С переходом от пленочных к цифровым фотоаппаратам, Kodak потеряла лидерство и в 2012 году подала на банкротство, однако в 2013 году компания провела масштабную реструктуризацию и начала диверсифицировать свою деятельность. Так, в 2018 году компания запустила собственную криптовалюту Kodakcoin, а позже попыталась выйти на фармацевтический рынок.