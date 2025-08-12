Компания Kodak может закрыться после 133 лет работы

Андрей Дуванов

Одна из старейших фотокомпаний в мире Eastman Kodak может прекратить свое существование. Об этом сообщает CNN.

© Unsplash

Причиной возможного закрытия могут стать долги. Согласно последнему отчету американской компании, Kodak не имеет «гарантированного финансирования или доступной ликвидности» для исполнения своих долговых обязательств, которые достигли отметки в около 500 миллионов долларов.

Впрочем, компания планирует побороться за существование. В качестве одной из мер в Kodak намерены сократить выплаты по пенсионному плану. Кроме того, на компанию вряд ли повлияют тарифные войны президента США Дональда Трампа, так как основное производство Kodak расположено в США.

Eastman Kodak основана в 1892 году. Почти за все время своего существования компания была мировым лидером в производстве фотоматериалов. С переходом от пленочных к цифровым фотоаппаратам, Kodak потеряла лидерство и в 2012 году подала на банкротство, однако в 2013 году компания провела масштабную реструктуризацию и начала диверсифицировать свою деятельность. Так, в 2018 году компания запустила собственную криптовалюту Kodakcoin, а позже попыталась выйти на фармацевтический рынок.

