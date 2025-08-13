Польские компании объявили о крупнейших увольнениях за последние годы

В польских компаниях до конца года ожидается рекордное сокращение 80 тыс. рабочих мест, причем наиболее масштабные увольнения коснутся химической отрасли и транспортной сферы, сообщает газета Dziennik Gazeta Prawna.

Польские компании планируют к концу текущего года ликвидировать до 80 тысяч рабочих мест, сообщает ТАСС. Число запланированных увольнений вдвое превышает аналогичные показатели 2024 года и оказывается больше, чем сокращения, проведенные после начала пандемии COVID-19 в 2020 году.

Наиболее значительное сокращение персонала ожидается в химической промышленности и транспортном секторе.

Отмечается, что руководители крупнейшего грузового перевозчика Польши PKP Cargo объявили о планах уволить 765 сотрудников до 30 сентября из-за реорганизации компании.

По информации Главного статистического управления Польши, в марте этого года уровень безработицы в стране составил 5,4%, а общее количество безработных достигло 837,6 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, польские железнодорожники начали массово блокировать дороги и переезды. Промышленность Польши страдает из-за нехватки энергии. В стране ликвидировали ряд государственных СМИ по причине отсутствия финансирования.