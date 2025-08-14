ФАС оштрафовала Т-банк

Т-банку предстоит выплатить штраф из-за радиорекламы карты, где не раскрывались лимиты переводов и комиссия, сообщила Федеральная антимонопольная служба.

Радиоролик содержал сведения о переводах без ограничений, но не информировал о лимите перечислений до 20 тыс. рублей и комиссии 1,5%, подчеркнули в ФАС, передает ТАСС.

По мнению службы, реклама не позволяла получать клиентам необходимые для осознанного выбора сведения о финансовой услуге.

Рекламу признали ненадлежащей и выдали предписание об устранении нарушения. За нарушение закона банку назначили штраф.

Ранее ФАС уже штрафовала Т-банк за недостоверную видеорекламу о бесплатном снятии наличных.

Также ведомство оштрафовало Сбербанк из-за распространения рекламы кредитной карты с некорректной информацией.

Кроме того, антимонопольное ведомство начало расследование из-за рекламы финансового маркетплейса «Сравни.ру».