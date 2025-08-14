Desport сократила количество торговых точек

Российская сеть спортивных магазинов Desport закрыла пять магазинов с февраля 2025 года, уменьшив их количество на 17%, с 29 до 24 точек. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные консультантов и источники.

Как сообщает газета, с 7 августа не работает магазин в районе Алтуфьево в Москве. Также точка Desport закрылась и в "Охта молле" в Санкт-Петербурге. Кроме того, магазины перестали работать в подмосковном "Зеленопарке", а также в Самаре и Ногинске. В ряде случаев торговые площади перейдут новым арендаторам. На месте Desport в "Ривьере" и "Охта молле" откроются магазины торговой сети "Спортмастер про".

Закрытие магазинов может быть связано с определенными финансовыми проблемами, отметила газета со ссылкой на данные базы арбитражных судов. С начала 2025 года к управляющей компании АО "Октоблу" было подано 104 иска на общую сумму 713 млн рублей, что в 7,7 раза превышает показатель за весь 2024 год. Часть претензий связана с задолженностью по аренде, в том числе в торговых центрах "Мега Белая Дача", "Vegas Каширское" и "Ривьера".

"Ведомости" со ссылкой на консультанта торговой сети также сообщают, что сокращение магазинов может быть связано с низкой рентабельностью отдельных магазинов и отсутствием уникального торгового предложения.

Российская компания АРМ в сентябре 2023 года приобрела весь бизнес компании Decathlon Russia. Новая сеть магазинов спортивных товаров в РФ получила название Desport.