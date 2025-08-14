Tefal подала в суд на Артемия Лебедева

Французский производитель бытовой техники Tefal подал судебный иск к российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении агентства, компания требует взыскать с дизайнера два миллиона рублей. Из-за чего фирма подала в суд на российского блогера, в документах не сообщается. Уточняется, что по иску, поданному в апреле, продолжается рассмотрение дела по существу.

Также к судебному разбирательству привлекли акционерное общество «Нева Металл Посуда» и актера Вячеслава Манучарова. Сообщалось, что Манучаров незаконно использовал товарный знак Tefal и нанес ущерб их деловой репутации. С актера фирма также потребовала два миллиона рублей.

В марте Лебедева оштрафовали за то, что он публично осквернил религиозные символы. Уточнялось, что протокол на него составил отдел МВД России по району Измайлово.