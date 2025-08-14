Евгений Сидоров назначен генеральным директором компании «Афиша»

С августа 2025 года Евгений Сидоров официально возглавил «Афишу», ранее он исполнял обязанности генерального директора.

© Пресс-служба компании "Афиша"

Сидоров присоединился к компании в августе 2024 года и отвечал за стратегическое развитие «Афиши». Ранее работал директором по маркетингу и коммуникациям в группе «Открытие», а также занимал руководящие позиции в компаниях «Авито», «Аэрофлот» и МТС.

За год проведён ряд совместных проектов с культурными институциями и укреплены позиции Пикника Афиши как одного из заметных федеральных фестивалей. На Afisha.ru появилась возможность покупки билетов за бонусы «Спасибо», а подписчики «СберПрайм» получили доступ к специальным предложениям и скидкам. Реализованы партнёрские интеграции билетного маркетплейса «Афиши» в сервисы 2ГИС, Звука, Okko и раздел «Для жизни» в Сбербанк Онлайн.

Евгений Сидоров, генеральный директор компании «Афиша»: