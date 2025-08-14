IKEA обвинили в подорожании мебели в России

С начала 2025 года продажи мебели в России упали на 12–15 процентов, тогда как цены на корпусную мебель за полтора года выросли на 15–25 процентов. В разговоре с «Газетой.Ru» основатель и генеральный директор мебельной компании STAVROS Андрей Рагозин объясняет это несколькими причинами.

После ухода IKEA и других иностранных брендов отечественные компании были вынуждены срочно наращивать ассортимент и перестраивать производственные и логистические цепочки, объяснил специалист. Это потребовало больших инвестиций и увеличило себестоимость продукции.

Высокие кредитные ставки (в 2025 году ключевая ставка Центробанка была 20 процентов, в настоящее время снижена до 18 процентов) делают инвестиции практически недоступными, поэтому предприятия работают с меньшими оборотами, но повышенной маржой, что также отражается в росте цен. На рост себестоимости влияет и дефицит квалифицированных кадров: молодежь не идет в мебельное производство, а оставшиеся специалисты требуют повышения зарплат. Кроме того, логистика и поставки комплектующих осложнены параллельным импортом, нестабильными сроками и ростом таможенных расходов.

Мебельные компании вынуждены менять бизнес-модели: переходят на гибкое производство, развивают онлайн-продажи, оптимизируют запасы. Некоторые удерживают цены на уровне 2023 года в убыток, но такую стратегию выдержат лишь крупнейшие игроки.

По словам эксперта, рост цен при падении спроса — не проявление жадности бизнеса, а объективная необходимость для выживания отрасли в условиях растущих затрат, отсутствия дешевого финансирования и кадрового дефицита.

Россияне при этом стали покупать меньше мебели. Рост цен на продукты, лекарства и коммунальные услуги заставляет людей откладывать покупку — кухни, шкафов или прихожих перестали быть товарами первой необходимости. Кроме того, сокращается ввод нового жилья и падает спрос на ипотеку, что снижает покупательский спрос на мебель для новых квартир. Отложенный эффект инфляции приводит к тому, что многие предпочитают копить, а не тратиться на обновление интерьера.

