ФНС ужесточила контроль за платежными агентами

Федеральная налоговая служба (ФНС) стала жестче контролировать операции участников внешнеэкономической деятельности с платежными агентами, экспедиторами и другими посредниками. Ведомство потребовало от ряда российских компаний доначислять налог у источника с вознаграждений таким контрагентам-нерезидентам, пишет РБК со ссылкой на консультантов в сфере ВЭД и источник в крупном банке.

Налог у источника представляет собой механизм налогообложения, при котором налог удерживается из дохода при его выплате. Этот метод часто используется при трансграничных операциях, когда доход выплачивается налоговым резидентом в пользу нерезидента, поясняет издание.

В ФНС сообщили РБК, что служба на системной основе ведет работу по налоговому администрированию и контролю трансграничных операций, включая те, которые связаны с расчетами с помощью платежных агентов и экспедиторов. Услуги платежного агента, которые оплачивает российская компания, выступают при этом самостоятельным объектом, по которому определяются обязанности по удержанию налога в соответствии с налоговым законодательством.

Российский бизнес стал чаще прибегать к услугам платежных агентов и других посредников для трансграничных расчетов после 2022 года, когда были усилены санкции, поясняет ведущий юрисконсульт «КСК групп» Лилия Бондарь.

Под более пристальное внимание налоговой попали импортеры и логистические компании, утверждает старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев, который ссылается на участников рынка. Также ФНС направляла запросы об уплате налогов у источника за доходы платежного агента клиентам юрфирмы CLS, добавила глава налоговой практики этой компании Екатерина Смоловая.

Эту информацию подтвердил источник РБК в одном из крупнейших российских банков. По его словам, «в последнее время налоговые органы начинают сообщать нашим клиентам, что они должны уплатить налоги за прибыль компании-нерезидента». Речь идет не только о платежных агентах, но и об агентах по закупкам и логистике, отметил собеседник.

Правовое основание для доначислений налога за платежных агентов — введенный 1 января 2024 года ФЗ-№ 539, согласно которому российский бизнес должен удерживать налог у источника по ставке 15% с доходов иностранных компаний за услуги на территории России, рассказал Гусев. Эта норма, как пишет РБК, применяется при наличии взаимозависимости между российской компанией и контрагентом. Среди критериев взаимозависимости — прямое или косвенное участие на уровне 25% и выше, общий учредитель и другие.

Бондарь напомнила, что налог у источника иностранных компаний за услуги на территории России был введен, чтобы минимизировать схемы вывода прибыли за границу под видом оплаты услуг внутри группы компаний. Кроме того, введение налога было связано с приостановлением действия соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми «недружественными странами».