Американские сланцевые компании сокращают бурение из-за падения цен на нефть

Добыча сланцевой нефти в США будет падать из-за ценовой войны с ОПЕК+. Американские производители останавливают буровые установки и сокращают расходы в условиях падения стоимости сырья, пишет Financial Times.

© BFM.RU

Количество бригад, работающих на сланцевых месторождениях, на прошлой неделе достигло четырехлетнего минимума. Планы инвестиций двадцати ведущих игроков, включая ExxonMobil и Chevron, сократились почти на 2 млрд долларов за последние два квартала.

В отрасли говорят о новой ценовой войне с Саудовской Аравией, Россией и другими странами ОПЕК+, в то время как Дональд Трамп призывает американских нефтяников к наращиванию добычи.

«Мы перешли от ситуации «бури, детка, бури» к «жди, детка, жди», — сказал главный исполнительный директор Latigo Petroleum Кирк Эдвардс в интервью Financial Times.

По его словам, производители сланцевой нефти не собираются вводить новые буровые установки, пока цены не вернутся к 75 долларам за баррель.

Комментирует эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович:

Станислав Митрахович ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета «США сейчас находятся на плато с точки зрения добычи нефти. Она составляет около 13,3 млн баррелей в сутки, если брать только самую сырую нефть. Это довольно высокий показатель, то есть больше всех в мире, но он не растет. Не исключено, что будет постепенно снижаться. Причина заключается в снижении мировых цен на нефть, которое происходило в последние месяцы. Основная причина снижения цен на нефть — это всевозможные тарифные войны Трампа, которые создают впечатление у игроков рынка, что, возможно, будет меньше международной торговли, соответственно, будет какой-то спад или другая негативная динамика мировой экономики, и нужно будет меньше нефти. И это все тянет цены вниз. Плюс ОПЕК+ восстанавливает ранее сокращенную добычу. Плюс рынок не особенно верит в какие-то жесткие меры Трампа против России — нет веры на рынке, что российская нефть не будет доходить до Индии и так далее.

Поэтому цены действительно снижаются. А у американских сланцевых компаний довольно большие операционные расходы, то есть те, которые нужно нести для поддержания добычи. Постоянно нужно делать гидроразрыв пласта, горизонтальное бурение — все это требует денег. И поэтому, когда цена на нефть приближается к 60 долларам и уходит ниже этого уровня, в Америке наблюдается либо плато, либо снижение добычи нефти. Есть еще противоречие между интересами Трампа, который сейчас угрожает тем, что мог бы, например, уменьшить цены на нефть и тем самым ограничить возможности Москвы проводить свою текущую внешнюю политику. Если бы Трамп реально попытался добиться еще более низкой цены на нефть, чем сейчас, то американские компании, занимающиеся добычей нефти, ему спасибо бы точно не сказали».

Что будет с ценами на нефть в ближайшие месяцы? И как падение стоимости сырья сказывается на российских производителях? Говорит независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов:

«Несмотря на санкционное давление, российские компании все же торгуют нефтью в прибыль, потому что цена, ниже которой российским компаниям будет практически невыгодно продавать свою нефть, колеблется в районе 40–45 долларов. На данном этапе цена на нефть существенно выше, поэтому Россия вполне уверенно участвует в увеличении добычи в рамках соглашения ОПЕК+, чтобы не пустить американских сланцевиков на рынок и удержать рынки сбыта. Если исключить форс-мажорные ситуации, то, скорее всего, цена на нефть останется достаточно низкой. Она будет колебаться от 60 до 70 долларов, не выше, лишь для того, чтобы не дать американским нефтяникам вновь продавать больше нефти. Поэтому, скорее всего, до конца года нефть будет колебаться в этом диапазоне».

Минэнерго США прогнозирует падение средней цены нефти WTI в следующем году ниже 48 долларов за баррель. Это почти на 20 долларов меньше значения, при котором работа сланцевых компаний становится безубыточной.