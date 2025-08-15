Хедж-фонд миллиардера Далио продал все свои китайские активы

Американский хедж-фонд, основанный миллиардером Рэем Далио в 1975 году, Bridgewater Associates избавился от всех своих активов на китайском рынке во втором квартале 2025 года, пишет Nikkei Asia.

Инвестиционная компания продала все свои доли в 16 китайских компаниях, в числе которых были Alibaba, Baidu, JD.com, PDD Holdings и другие, на общую сумму в $1,4 млрд, следует из отчетности организации. Этот шаг стал особо примечательным с учетом того, что ранее фонд Далио, наоборот, увеличивал свою долю на китайском рынке, утверждает издание.

Одной из вероятных причин для совершения подобной сделки могла стать, во-первых, тарифная политика американского президента Дональда Трампа, а, во-вторых, его попытки ограничить американские инвестиции в Китай.

Согласно данным World Benchmarking Alliance за 2025 год, под управлением Bridgewater Associates находится $112,5 млрд. Несмотря на это, за отчетный период хедж-фонд заметно отстает от своих конкурентов в вопросе раскрытия информации и корпоративной прозрачности.