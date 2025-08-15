Минфин продаст основной пакет акций ЮГК

Российские власти до конца года планируют продать национализированный пакет акций «Южуралзолота» (ЮГК) компании, входящей в структуру Газпромбанка.

Об этом сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев, передает ТАСС.

«У компании [ЮГК] есть большой миноритарный акционер, который сохранился, он там и будет главным. Мы продадим основной пакет», — сказал Моисеев.

По его словам, рыночная стоимость пакета, который пока еще находится в собственности государства, составляет примерно 85 млрд руб.

В начале июля сотрудники управления ФСБ по Челябинской области и Следственного комитета провели обыски в офисах компании ЮГК. Силовики выявили нарушения, касающиеся безопасности экологической среды, а также правил эксплуатации промышленных объектов в регионе. По данным ведомств, в результате этих нарушений произошло загрязнение водоохранной зоны, что негативно сказалось на состоянии экологии.

После этого суд передал 67,25% акций «Южуралзолота» в собственность государства.