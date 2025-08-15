Крупнейшая судоходная компания России стала убыточной

Lenta.ru

По итогам первого полугодия «Совкомфлот», крупнейшая судоходная компания России и главный оператор национального танкерного флота, получил убыток в размере 435 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на отчет по МСФО (международный стандарт финансовой отчетности) пишет ТАСС.

Годом ранее за тот же период оператор получил 324 миллиона долларов прибыли. Выручка «Совкомфлота» за год упала почти на 40 процентов, до 618 миллионов долларов, а прибыль от эксплуатации судов сократилась в два раза, до 306 миллионов долларов.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов США и Евросоюза, из-за которых снизились ставки фрахта, увеличилось время простоя судов и появились другие операционные сложности.

В январе 2025 года Вашингтон отозвал у компании лицензию на оперирование флотом и наложил блокирующие санкции на большее количество судов. В «Совкомфлоте» сразу отмечали, что ограничительные меры усиливают операционные проблемы, повышают риски для окружающей среды и здоровья моряков и жителей прибрежных регионов.

