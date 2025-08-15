Администрация Трампа приобретет долю в Intel

Администрация Дональда Трампа ведёт переговоры с Intel о возможном участии государства в капитале компании. Как сообщает Bloomberg, обсуждение идёт в контексте расширения производства полупроводников в США и укрепления технологической независимости.

Подобная сделка стала бы очередным вмешательством Белого дома в стратегически важные отрасли. Ранее Трамп уже выступал за государственное участие в компаниях, связанных с производством микросхем и редкоземельных металлов. Intel, в свою очередь, заявила, что поддерживает усилия по укреплению американского лидерства в сфере технологий и производства, но отказалась комментировать сам факт переговоров. В Белом доме подчеркнули, что любые подобные обсуждения следует считать спекуляциями до официального объявления.

Фон для переговоров создала встреча Трампа с генеральным директором Intel Лип-Бу Таном, состоявшаяся на этой неделе. До этого президент публично критиковал руководителя компании за связи с китайской технологической отраслью. Несмотря на давление, акции Intel выросли более чем на 7% в ходе торгов, а после закрытия биржи — ещё на 2,6%.