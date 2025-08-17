Мобильное приложение ChatGPT принесло компании $2 млрд

С момента запуска в мае 2023 года мобильное приложение ChatGPT для iOS и Android принесло компании $ 2 млрд, сообщает аналитическая компания Appfigures. Это примерно в 30 раз больше совокупных доходов конкурентов, таких как Claude, Copilot и Grok.

В 2025 году приложение уже заработало $ 1,35 млрд, что на 673% больше по сравнению с $ 174 млн за тот же период в 2024 году. В среднем ChatGPT приносит почти $ 193 млн в месяц, тогда как год назад этот показатель составлял $ 25 млн. Для сравнения, ближайший конкурент Grok заработал $ 25,6 млн с начала года.

Средний доход с одной установки ChatGPT составляет $ 2,91. У конкурентов показатели ниже: Claude — $ 2,55, Grok — $ 0,75, Copilot — $ 0,28.

Приложение установили примерно 690 миллионов раз по всему миру. Индия лидирует по количеству загрузок с 13,7%, США на втором месте с 10,3%.