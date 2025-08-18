Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Газпромбанк за нарушение рекламного законодательства, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее служба возбудила дело и признала рекламу организации ненадлежащей.

"Радиоролик содержал привлекательные сведения о вкладе с повышенной ставкой до 24% годовых. При этом иные сведения, влияющие на сумму доходов, в нем отсутствовали", - сказали в ФАС.

По мнению службы, потребители не получали полную информацию обо всех условиях финансовой услуги.

За размещение ненадлежащей рекламы ФАС России назначила Газпромбанку штраф.