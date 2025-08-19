Wildberries запустил продажу квартир в новостройках

Wildberries в тестовом режиме запустил витрину квартир в новостройках, написала в своем Telegram-канале основатель маркетплейса и глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) Татьяна Ким.

"Запускаем в режиме тестирования витрину квартир новостроек. Когда-то никто не мог себе представить, что на цифровых платформах можно купить мебель или бытовую технику, или же автомобили. А сейчас это наша реальность. Уверена, что и в случае с такой еще непривычной категорией, как недвижимость, будущее - тоже за цифровыми платформами", - отметила Ким.

В пресс-службе компании ТАСС рассказали, что в рамках тестирования раздела потребители смогут изучать предложения партнеров в привычном интерфейсе. В каждой карточке указаны расположение новостройки, срок сдачи объекта в эксплуатацию, количество комнат, площадь, цена и другие параметры. Пользователи смогут связаться с застройщиком по телефону.

В интервью ТАСС на ПМЭФ Ким заявляла о планах запустить продажи квартир на Wildberries.