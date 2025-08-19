Российский бизнес попросил не лишать его триллиона рублей

Закон «Об охране окружающей среды» в текущей редакции приведет к тому, что бизнесу придется остановить все инвестиции из-за отсутствия на них средств. Об этом говорится в письме главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина на имя премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает РБК.

© Lenta.ru

В документе Шохин указывает, что статья 56.1 закона требует от компаний заранее формировать финансовые резервы для ликвидации последствий эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО). По оценке организации, на эти цели придется зарезервировать более 1,2 триллиона рублей, то есть фактически средства будут изъяты из оборота.

В текущих экономических условиях, подчеркивает глава РСПП, никаких других способов у компаний для соблюдения требований законодательства нет. А кроме того, имеющиеся нормы большей частью не связаны непосредственно с решением экологических проблем.

Дело в том, что проектная документация зачастую не содержит сроков эксплуатации объектов, а использовать заключения экспертизы промышленной безопасности закон не позволяет. Из-за этого бизнес вынужден составлять планы ликвидации даже тех активов, которые не собираются закрывать ни в ближайшие пять лет, ни позднее.

Закон позволяет использовать в качестве финансового обеспечения независимые гарантии уплаты или поручительства по обязательствам, но банки не хотят предоставлять гарантии на десятки миллиардов рублей.

По словам Шохина, для исправления ситуации Минприроды еще в 2024 году подготовило соответствующий законопроект, но его до сих пор не рассмотрели. В мае РСПП просил вице-премьера Дмитрия Патрушева перенести сроки вступления в силу требований о резервах на полтора года — с мая 2025-го на март 2027-го, но никаких поручений по этому поводу так и не появилось, так что исключать средства из оборота бизнесу нужно будет уже через две недели.

В аппарате правительства рассказали, что вопрос находится в проработке. В свою очередь, в пресс-службе Минприроды отметили, что говорить об изменениях в законодательстве преждевременно.

Ранее рыбопромышленные компании предупредили, что планы властей по резкому повышению экологического сбора ударят по экономике производства и приведут к новому росту цен, но никак не поспособствуют развитию переработки, а обернутся только увеличением своего рода квазиналога.