Xiaomi отчиталась о кратном увеличении чистой прибыли

Китайский технологический гигант Xiaomi продемонстрировал положительные финансовые результаты во втором квартале 2025 года. Компания, специализирующаяся на потребительской электронике и электромобилях, увеличила чистую прибыль в 2,3 раза, при этом скорректированный показатель и общая выручка достигли рекордных максимумов. Об этом сообщает «Интерфакс».

За период с апреля по июнь чистая прибыль Xiaomi составила 11,87 млрд юаней, что значительно превышает 5,07 млрд юаней, зафиксированных годом ранее. Скорректированная прибыль, исключающая разовые факторы, возросла в 1,8 раза, достигнув 10,8 млрд юаней.

Общая выручка компании за отчетный квартал показала существенный рост на 30,5%, составив 116 млрд юаней. Эти показатели значительно превзошли ожидания аналитиков: по данным Visible Alpha, усредненный прогноз по чистой прибыли составлял 9,04 млрд юаней при выручке в 88,89 млрд юаней. Прогноз аналитиков LSEG для скорректированной прибыли был на уровне 10,1 млрд юаней.

Детализация доходов по направлениям показала смешанную динамику. Доходы от продаж смартфонов во втором квартале незначительно снизились на 2,1%, составив 45,5 млрд юаней. Тем не менее, объем поставок смартфонов вырос на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 42,4 млн единиц. По данным аналитической компании Canalys, доля Xiaomi на рынке смартфонов материкового Китая составляет 14,7%.

Самый значительный рост показал сегмент электромобилей и других передовых технологий, чья выручка подскочила в 3,3 раза до 21,3 млрд юаней. Поставки электромобилей Xiaomi SU7 Series достигли рекордных 81 302 единиц во втором квартале, значительно превысив 27 307 машин, поставленных годом ранее, что обусловлено расширением производственных мощностей.