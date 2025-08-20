Массовых проблем на складах Ozon нет, задержки возникли на пяти объектах в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Массовых проблем на складах Ozon нет: у нас порядка 200 складов, задержки возникли лишь на 5 объектах в Москве и Санкт-Петербурге. Тем не менее вовремя клиентам в двух столицах мы доставляем 7 из 10 заказов и не видим роста отмен заказов", - рассказали в пресс-службе.

В компании также отметили, что в ближайшее время ситуация стабилизируется. Уже привлечен дополнительный персонал, а часть товаров перераспределяется на другие объекты. Продавцы могут выбрать свободные слоты для отгрузки на соседних складах или сдать товары в пунктах выдачи заказов, чтобы избежать ожидания в очереди.