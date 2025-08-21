IKEA ушла из России надолго: Союз ТЦ раскрыл неожиданные детали

Шведская компания IKEA не рассматривает возвращение на российский рынок как минимум в течение трех лет.

Такой прогноз сделал президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

«По поводу возвращения на российский рынок шведы были максимально негативно настроены, они бросали магазины с товаром, ремонтом, поэтому я не верю в возвращение IKEA в горизонте трех лет», – указал он.

Дополнительно вице-президент Союза Павел Люлин уточнил, что помещения, ранее занимаемые IKEA, не резервируются в ожидании ее возможного возвращения. Он пояснил, что основное препятствие для возобновления работы западных компаний – сложности с логистикой и ограничениями в платежной системе. Пока барьеры сохраняются, ритейлеры и владельцы ТЦ ориентируются на быструю замену брендов и диверсификацию арендаторов.

Как отметил Люлин, площади, освободившиеся после ухода IKEA, уже заполняются новыми функциями: где-то размещаются склады и пункты выдачи заказов с экспресс-доставкой, а где-то появляются фитнес-клубы, детские зоны и локальные мебельные бренды. По его словам, для посетителей главное – то, что пустующие торговые пространства возвращаются к активной работе, адаптируясь под потребности рынка и обеспечивая устойчивую экономику для торговых центров, передает РИА «Новости».

Напомним, IKEA приостановила продажи в России в марте 2022 года, а в июне того же года официально объявила о невозможности их возобновления. Осенью 2023 года компания завершила полный выход с российского рынка, продав свои производственные мощности в стране.