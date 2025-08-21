У штаб-квартиры Microsoft вспыхнули протесты из-за связей с ЦАХАЛ

У штаб-квартиры американской компании Microsoft начались протесты из-за подозрений в сотрудничестве с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в проведении массовой слежки за палестинцами. В ходе акций протеста были арестованы 18 человек, пишет Associated Press.

Газета Guardian ранее выпустила материал, в котором сообщила, что Microsoft инициировала проверку заявлений о том, что Израиль ведет массовую слежку за палестинцами, используя облачную платформу Microsoft Azure. Проверка началась после того, как Guardian провела свои собственные расследования.

Associated Press отмечает, что сотрудники полиции арестовали 18 человек на организованных сотрудниками протестах у штаб-квартиры Microsoft в среду. Компания пообещала «срочное» расследование использования израильскими военным ее технологий в ходе продолжающейся войны в секторе Газа, говорится в материале.

Подчеркивается, что протесты уже два дня идут у штаб-квартиры Microsoft в городе Редмонд, штат Вашингтон. Участники требуют от компании немедленно разорвать все бизнес-связи с израильской армией. В Microsoft заявили, что планируют опубликовать результаты расследования после того, как его завершит юридическая фирма Covington & Burling.

Ранее Guardian сообщала, что Армия обороны Израиля активно сотрудничала с корпорацией Microsoft в ходе военной операции в секторе Газа. Как отмечала пресса, облачная платформа Azure широко применялась израильскими военными для поддержки боевых и разведывательных действий.