В Ozon продолжается логистический коллапс

Логистический коллапс в Ozon продолжается. Об этом в телеграм-канал Бизнес ФМ пишут селлеры маркетплейса. Они говорят, что из-за переноса сроков доставки покупатели возвращают примерно каждый пятый товар. А это дополнительные траты для продавцов, поскольку именно они платят за логистику при возврате товаров.

В самом Ozon Бизнес ФМ накануне сообщили, что проблемы есть на пяти складах в Москве и Петербурге. Компания говорила, что вывела на работу дополнительный персонал, и часть товаров перевозят на другие объекты. Радиостанции написал селлер Богдан, он вчера пытался сдать товар на складе Ozon в Петербурге:

«Основная проблема началась в августе из-за того, что, как говорят сами ребята, которые работают на Ozon, что им понизили зарплату, и они начали оттуда уходить. На приемку на складе на Софийской работает трое ворот. В одни принимают чуть больше машины, которые загружены паллетами, в другие «Газели», которые тоже с паллетами, и в третьи ворота принимают легковушки и «Газели» с коробками. В последнее время на все трое ворот стали ставить два человека. То есть они принимают вдвоем одни ворота, потом закрывают их, идут на другие и так далее. Последнее время в вечернее ночное время вообще начал работать один человек. То есть он один вообще там бедный разрывается на трое ворот, постоянная очередь. Стоишь там по два-три часа иногда. Недавно стояли четыре часа ночью, он там один бы зашивался, но хотя бы видно, что что-то работает, потихоньку очередь движется. Вчера, например, я приехал туда в 7 часов вечера, в 8 часов у них пересменка. До пересменки они отпустили всего четыре машины, а с 8 часов ворота закрылись, и я уехал. Было без десяти 10, ни одна машина, ни одни ворота так и не были открыты, то есть приемка вообще остановилась. Там на эти трое ворот накопилось, наверное, машин 50, может быть 60. Мы ходили в диспетчерскую. Диспетчер говорит: людей нет, мы же не только разгружаем, мы еще и загружаем, у нас не хватает людей. Я говорю: а нам-то тогда, что делать? Ну вот селлеры приехали, привезли поставку в свое время, там еще как бы идет определенное окошко времени, когда нужно приехать. Хорошо, штрафовать они перестали в последнее время за то, что ты не попадаешь в свое окно, но все равно, туда приезжаешь, и там каждый день клоака».

Другой селлер Александр рассказал, что столкнулся с возвратами из-за проблем с доставкой товаров. При этом маркетплейс утверждал, что это клиент отказался от товаров, но это неправда, говорит Александр. Он продает крепления для бруса и бетона.

«Буквально дня три назад я отправил восемь коробок креплений клиенту в Москву, у него стояла функция «доставка курьером». Как он мне написал, ему в первый день пришла одна коробка, во второй день пришли три коробки, a четыре коробки поставили отказ в доставке. Мне в приложении написали, что клиент отказался. Я обратился в Ozon, открыл спор с формулировкой, кто заплатит за транспортировку товара моего по России, потому что есть скрин клиента, где ждет мой товар, а они мне пишут, что клиент отказался. Мало того, он вдогонку еще заказал четыре штуки такие же, потому что у него стоит стройка».

Эксперты полагают, что проблемы маркетплейса с логистикой могут быть связаны с нехваткой персонала. С 1 августа маркетплейс отказался от найма сотрудников для складов на аутсорсе и теперь нанимает людей с помощью собственной кадровой платформы Ozon job. В самой компании Бизнес ФМ сказали, что поэтапно переходили на новую систему, и отметили, что массовых проблем на складах нет, клиентам из Москвы и Петербурга вовремя доставляют семь из десяти заказов.