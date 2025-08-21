Акции ГК «Самолет» упали на фоне новостей об обыске в офисах компании

Котировки акций группы Самолет» в четверг, 21 августа, падали более чем на 12%, после появления новостей о проведении обысков в офисах компании в Санкт-Петербурге, следует из данных Московской биржи. Однако уже к 13.40 просадка сократилась до 7%.

Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу в четверг опубликовало сообщение, в котором говорилось о возбуждении уголовных дел по фактам мошеннических действий при строительстве жилых домов.

Так, по данным следствия первое дело было заведено на неустановленных лиц «из числа руководителей фирмы-застройщика», которые получили от граждан денежные средства в рамках договоров долевого участия. При этом застройщик не выполнил свои обязательства по сдаче домов ЖК «Новое Колпино» и вводу их в эксплуатацию в установленные сроки.

По второму делу фигурантами выступают неустановленные лица из числа руководителей строительных фирм, которые производят застройку ЖК «Курортный квартал» . Граждане заплатили им денежные средства за строительство объектов недвижимости, однако в установленный договорами срок свои обязательства не исполнили.

«Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступлений. В офисах застройщика проведены обыски», — отмечается в сообщении следственного комитета.

Причиной такой просадки могла стать реакция инвесторов на негативный корпоративный фон, допускают аналитики ПСБ. Также просадка произошла в облигациях девелопера.

Frank Media направили запрос в пресс-службу компании.