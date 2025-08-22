Сбер завершил выплату дивидендов за 2024 год

Сбер завершил выплату рекордных в истории банка дивидендов за 2024 год. Общая сумма составила 786,9 миллиарда рублей (34,84 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции).

На выплату дивидендов было направлено 50 процентов от чистой прибыли, что предусмотрено дивидендной политикой банка. Половину этой суммы — 393,46 миллиарда рублей — получило государство как контролирующий акционер Сбера. Вторую половину банк выплатил более чем двум миллионам физических и юридических лиц.

По данным опросов, 32 процента инвесторов планируют реинвестировать эти дивидендные выплаты в акции Сбера. Акции банка по-прежнему занимают первую строчку в «народном портфеле»: их доля в активах частных инвесторов в июле текущего года выросла до 38,4 процента. Из них обыкновенных — 31,3 процента, привилегированных — 7,1 процента.