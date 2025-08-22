DHL ограничит отправку посылок в США

Германский концерн экспресс-доставки грузов и документов DHL в связи с новыми таможенными правилами с 22 августа существенно ограничивает отправку посылок из ФРГ в США.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

"В связи с новыми таможенными правилами, введенными в соответствии с указом "о приостановке действия беспошлинного режима de minimis для всех стран", который вступит в силу 29 августа 2025 года, вводятся временные ограничения на почтовые отправления в США для частных лиц и корпоративных клиентов. С 22 августа Deutsche Post и DHL Paket больше не смогут принимать и доставлять посылки и международные товарные отправления от корпоративных клиентов в США. Причиной предполагаемых временных ограничений являются новые процедуры почтовой отправки, требуемые властями США, которые отличаются от ранее действовавших правил", - отметили в концерне.

Как пояснили в DHL, в США можно будет отправить только посылки, заявленные как "подарки", стоимостью до $100 (около €86), а также документы. Посылки от частных лиц на сумму крупнее начиная с 23 августа можно будет отправлять в США только более дорогой экспресс-доставкой. Со вторника данное правило будет распространяться на все посылки от корпоративных клиентов.

Ранее администрация США приняла решение упразднить с 29 августа так называемое исключение de minimis - порог минимальной стоимости импортируемых товаров. Оно позволяло беспошлинно пересылать отправления стоимостью до $800.