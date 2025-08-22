Прокуратура не нашла оснований для уголовных дел в отношении «Самолета»

Два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденные по факту задержки передачи ключей дольщикам жилых комплексов ГК «Самолет» в Колпино и Песочном, просуществовали менее суток. Прокуратура отменила постановления следователей, указав на необходимость более тщательной проверки обстоятельств, пишет «Фонтанка».

Информация об обысках в офисе девелопера появилась в официальном телеграм-канале петербургского управления СК. Поводом стали жалобы дольщиков на затягивание процедуры передачи квартир. В Колпино ключи начали выдавать еще в декабре прошлого года после вмешательства губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В Песочном корпуса ЖК «Курортный квартал» вводились в эксплуатацию весной и летом 2025 года, однако квартиры требовали отделки и устранения выявленных недостатков, включая затопленные подвалы и дефекты отделки.

По закону у застройщика есть шесть месяцев с момента ввода объекта, чтобы передать ключи, то есть срок истекает только в ноябре 2025 года. «Самолет» предлагал отдельным покупателям получить квартиры досрочно при условии подписания отказа от претензий по недоделкам.

Следственный комитет инициировал проверку жалоб граждан. Однако прокуратура сочла, что основания для уголовного преследования по статье «Мошенничество» отсутствуют. В частности, прокуроры отметили, что средства дольщиков были направлены на строительство, объекты введены в эксплуатацию и признаны соответствующими требованиям законодательства, а более 90% квартир в Колпино уже переданы владельцам.

Нарушения сроков передачи ключей должны рассматриваться в рамках гражданско-правовых отношений, а не уголовного законодательства, подчеркнули в надзорном ведомстве.

Генеральный директор ГК «Самолет» Анна Акиньшина заявила, что компания проводит внутренний контроль качества, устраняет недочеты и ускоряет работы, чтобы в кратчайшие сроки завершить процесс передачи жилья. По ее словам, проблемы с отделкой связаны в том числе с дефицитом кадров в отрасли, но девелопер принимает меры для их оперативного решения.