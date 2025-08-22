В Москве арестовали имущество латвийского банка

Денежные средства, ценные бумаги и иное имущество латвийского банка Rietumu Banka арестовано арбитражным судом Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры РФ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Также наложен арест на имущество подконтрольной латвийскому банку московской компании «КИ Инвест». Соответствующие меры приняты в деле по иску Генпрокуратуры, которая полагает, что через компанию деньги из России выводились в Латвию.

В иске ответчиками указаны также Банк Латвии и латвийская RB Investments.

Ранее австрийский Raiffeisen Bank International AG (RBI) сообщил, что его российская дочерняя компания Райффайзенбанк потеряла 1,9 миллиарда евро и в любой момент может лишиться еще 174 миллиона евро. Причиной этого стал судебный спор с МКАО «Распериа».

Перед этим 13-й арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Райффайзенбанка на решение о необходимости выплаты им 2,044 миллиарда евро МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед».