SCMP: Гонконг впервые опередил США по числу IPO китайских компаний

Гонконг обогнал США как площадка для IPO китайских стартапов на фоне возвращения инвестиций в Азию. Как отмечает газета South China Morning Post, обострившееся соперничество между Пекином и Вашингтоном усилило неопределенность на мировых рынках капитала, поэтому все больше компаний предпочитают листинг в Гонконге.

По информации издания, с начала 2025 года 46 китайских компаний привлекли $16,5 млрд в ходе IPO в Гонконге. Для сравнения, за тот же период 16 китайских компаний провели листинг в США, который принес $740,9 млн.

Газета отмечает, что сохраняющаяся напряженность между Китаем и США, усиление контроля со стороны регулирующих органов администрации президента Дональда Трампа снизили интерес китайских компаний к листингу в Соединенных Штатах. Многие американские инвесторы, от институциональных фондов до розничных, также избегают китайских акций, котирующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже, из-за давления со стороны консервативных законодателей, выступающих против предоставления финансирования Китаю.

Ситуация с китайскими IPO резко изменилась за 10 лет. До начала первого срока Трампа в 2016 году именно Нью-Йорк был центром привлечения средств и "предпочтительным местом листинга для каждой китайской компании, которая могла его получить", подчеркивает газета.