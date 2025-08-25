Производители Alpen Gold и Choco Pie повысят закупочные цены

Газета «Коммерсантъ» заявляет, что с сентября российские подразделения Mondelez International и Orion готовятся поднять закупочные цены.

Как указывает издание, о соответствующих планах ООО «Мон'дэлис Русь» — российское юрлицо Mondelez International; бренды 7Days, Alpen Gold, Milka, Oreo и т.д., а также ООО «Орион интернейшнл евро» — Orion; Choco Pie, Choco Boy и т.д. письменно уведомили ритейлеров.

Отдельная продукция данных компаний в итоге подорожает в диапазоне от 2,3% до 14,3%.

Уточняется, что решение о повышении цен обосновывается ростом себестоимости продукции по целому ряду причин: выросшая цена какао-продуктов из-за мировой конъюнктуры и пошлин, увеличение цен на сухое молоко и т.п.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что говядина и баранина в рознице могут подорожать к концу текущего года на 12—15% в годовом выражении.