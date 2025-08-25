В Швейцарии арестовали счета российского титанового гиганта

Швейцарский суд наложил арест на банковские счета крупнейшего в мире производителя титана — российской корпорации «ВСМПО-Ависма». Об этом сообщил адвокат Александр Забейда в беседе с РИА Новости.

По данным следствия, фигурантами дела проходят бывший гендиректор корпорации Михаил Воеводин и гендиректор НПО «Вторпромресурсы» Евгений Лысенко. Они, как утверждается, закупали шихтовый материал по завышенным ценам, причинив ущерб на 1,5 млрд рублей.

«Суд Швейцарской Конфедерации наложил арест на счета ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», речь идет о восьмизначной сумме в долларах США», — уточнил адвокат.

Арест счетов также связан с нарушением мирового соглашения, заключенного в 2020 году между корпорацией и швейцарской компанией Interlink Metals and Chemicals AG. В настоящее время Воеводин арестован, Лысенко также находится под стражей.