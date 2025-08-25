«Ъ»: основатель группы «Волга-Днепр» передаст бизнес государству
Основатель группы «Волга-Днепр» Алексей Исайкин сообщил о вероятной передаче бизнеса государству.
Как утверждает «Коммерсантъ», вопрос может решиться до конца года.
По словам Исайкина, группа «представляет интерес для тех, кто нуждается в услугах её профиля». При этом он уточнил, что этот интерес проявляется «с учётом специфики текущего момента».
В феврале Канада добавила в санкционный список две структуры группы «Волга-Днепр».
Кроме того, санкции против группы вводил Евросоюз.