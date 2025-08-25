Новак соберет глав нефтяных компаний на совещание

Вице-премьер РФ Александр Новак сегодня проведет совещание с главами нефтяных компаний по ситуации на рынке нефтепродуктов.

Биржевые цены на бензин в России в августе бьют рекорды, несмотря на действующий запрет на экспорт для производителей, пишет «Интерфакс». Это происходит на фоне ремонтов на НПЗ после атак дронов. По этой же причине продолжается кризис с острой нехваткой бензина в Приморье. Сохраняются проблемы с бензином и в Крыму.

Согласно действующему Налоговому кодексу, если оптовые цены на топливо в России слишком сильно растут и в среднем за месяц отклоняются от установленных индикативных цен (60 450 рублей за тонну по бензину, 57 200 рублей за тонну по ДТ в 2025 году) более чем на 10% по бензинам и 20% по дизтопливу, то демпфер за этот месяц не выплачивается. То есть, чтобы получить демпфер, цена за месяц должна быть не выше 66 495 рублей за тонну. Если индикатор по бензину будет повышен до 15%, то биржевая цена АИ-92 не должна превысить 69 518 рублей за тонну. Однако средняя стоимость тонны АИ-92 за 16 торговых сессий августа составила уже 69 646 рублей, несмотря на падение в последний день с рекордных 72 663 рублей за тонну.