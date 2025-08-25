Положительная связь: как санкции повлияли на российские компании

Лера Букина

Персональные санкции, введенные против российских компаний, вопреки ожиданиям, не оказали значительного негативного влияния на их доходы. Напротив, ограничения способствовали расширению деятельности этих предприятий в некоторых секторах, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты исследовании «Оценка воздействия адресных (персональных) санкций США на российские компании в 2014–2023 годах».

Работа, автором которой выступает Алексей Калинин, кандидат экономических наук и доцент департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ, опубликована в последнем номере журнала «Вопросы экономики». Исследование проводилось на базе выборки из 3198 компаний, подпадающих под санкции, и их финансовой отчетности, размещенной в СПАРК.

Как уточняется, в некоторых отраслях ограничения способствовали расширению деятельности компаний. Например, предприятия IT-сектора, находящиеся под санкциями, значительно увеличили свою выручку. Положительная динамика также наблюдается в агропромышленном комплексе. Однако строительство и торговля ощутили негативное влияние ограничений.

По словам Калинина, рестрикции могли ударить по тем сегментам, которые сильно зависят от экспорта, импорта, иностранных инвестиций и технологий. Из общего числа рассматриваемых организаций в 2014–2025 годах было ликвидировано 104, т. е. примерно 3%.