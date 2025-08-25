Путин передал государству актив финской компании

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче доли финского энергетического концерна Fortum в компании «Челябэнергоремонт» под временное управление Росимущества. Текст документа размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Указ вступает в силу сегодня, 25 августа. По данным СПАРК, учредителем и единственным владельцем 100 процентов акций АО «Челябэнергоремонт» является «Фортум Холдинг», нидерландская «дочка» Fortum.

Финская компания стала сворачивать деятельность в России через продажу бизнеса менеджменту после начала боевых действий на Украине. Весной 2023 года Путин передал Росимуществу российские «дочки» Fortum.