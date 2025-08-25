Intel предупредила о рисках из-за доли правительства США в компании

Intel сообщила, что получение доли правительства США в размере 10% может создать угрозы для бизнеса компании. Речь идет о рисках снижения международных продаж, а также о возможных ограничениях при получении новых государственных грантов.

Федеральные власти приняли решение конвертировать ранее выделенные гранты в акции Intel. В сделку включены 5,7 миллиарда долларов невыплаченных средств по программе CHIPS Act и еще 3,2 миллиарда долларов, выделенных на проект Secure Enclave. По данным компании, обязательства по CHIPS Act будут считаться выполненными, за исключением финансирования этой отдельной программы. Закрытие сделки ожидается 26 августа.

Intel указала, что наличие крупного акционера в лице правительства США может привести к дополнительным ограничениям за рубежом. В частности, компания может столкнуться с действиями регулирующих органов и ограничениями в рамках законов о субсидиях в других странах. В 2024 году 76% выручки Intel приходилось на продажи вне США, при этом Китай обеспечивал почти треть доходов.

Компания отметила, что выпуск акций для государства по цене ниже рыночной приведет к снижению долей текущих акционеров. Кроме того, влияние правительства на корпоративные решения может ограничить способность Intel проводить сделки, выгодные для частных инвесторов.