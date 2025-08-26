Российский бизнес стал чаще жаловаться на недоступность кредитов
Проблема недостатка оборотных средств обострилась для российских компаний во втором квартале текущего года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные мониторинга Российского союза промышленников и предпринимателей.
Треть из сотни опрошенных организаций в апреле — июне отметили ее в качестве главного ограничителя деятельности, тогда как в первом квартале об этом заявляли только 28% респондентов.
На этом фоне заметно выросла доля компаний, планирующих сократить расходы на персонал. О таких намерениях заявили 30% организаций против 18% в первом квартале и 9% в конце 2024 года, отмечает РСПП. Две трети из них намереваются сократить наем сотрудников, чуть менее половины планируют урезать социальный пакет.
На втором месте среди проблем бизнеса оказалась недоступность финансовых ресурсов — на нее пожаловались 32% опрошенных компаний. Об этом ограничении предприятия стали говорить со второго квартала прошлого года, когда начала расти ключевая ставка ЦБ. В январе — марте такой ответ дали 29% респондентов.
Центробанк в 2024 году повысил ставку с 16% до рекордных 21%, сообщает союз. На этом уровне она сохранялась с октября прошлого года до июня нынешнего. Регулятор снизил ставку шестого июня до 20%, 25 июля — до 18% на фоне замедления инфляции.
Стала менее актуальной проблема снижения спроса — доля респондентов, которых она беспокоит, сократилась до 30% во втором квартале после 38% в январе — марте. Неплатежи контрагентов назвали одним из ограничений чуть более четверти организаций.
В то же время возросла значимость ограничений по оснащению новым оборудованием — если в первом квартале это было проблемой для 9,3% респондентов, то сейчас их доля выросла почти в два раза до 18,4%, показал мониторинг.
Одновременно валютная нестабильность практически перестала быть ограничивающим фактором — только 6,9% респондентов видят в колебаниях курса проблему против 17,4% в первом квартале.