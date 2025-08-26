Предсказано разрушение мира немецких пивоварен

Пивоваренную отрасль Германии ждет волна банкротств. Об этом предупредил глава знаменитой баварской группы Oettinger Штефан Блашак. Его процитировало ТАСС.

По его словам, это произойдет уже в ближайшие годы, и причиной станет тенденция постоянного снижения потребления пива в Германии. Особенно резко она проявилась в 2025 году, когда рынок обрушился на 7-7,5 процента. Масштабы кризиса, по словам Блашака, настолько велики, что можно говорить о разрушении мира пивоварен.

«Пивоварни будут падать, как мухи со стены», — предупредил он.

Блашак подчеркнул, что небольшие предприятия банкротятся почти каждый день, но и крупные компании эта судьба не минует. Например, Oettinger планирует в 2026 году остановить изготовление напитка на одном из своих четырех заводов в ФРГ.

В конце июля сообщалось, что Германия потеряла титул страны, входящей в пятерку основных производителей пива в мире. Ее место заняла Россия. В начале августа стало известно, что продажи пива в ФРГ рухнули до минимума с 1993 года.