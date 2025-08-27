США отложили введение санкций против сербской нефтекомпании

Санкции США против компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") отложены на месяц. Об этом сообщило Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии.

По данным ведомства, отсрочка продлится до 26 сентября. Министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович отметила, что "NIS продолжит обеспечивать стабильное снабжение национального рынка нефтью и нефтепродуктами".

"Конечная цель - снятие компании с санкционного листа", - приводит пресс-служба ведомства ее слова.

Нынешняя отсрочка санкций стала шестой по счету. Ранее глава компании "Сербиягаз" Душан Баятович отметил, что в настоящий момент Сербия располагает запасами энергоресурсов на шесть-восемь месяцев, а компания NIS работает в штатном режиме.

10 января Минфин США внес в санкционный список компанию "Газпром нефть", ее главу Александра Дюкова и более 20 дочерних структур, в том числе NIS. "Нефтяная индустрия Сербии" является одной из крупнейших вертикально интегрированных энергетических систем в Юго-Восточной Европе. Она занимается разведкой и добычей нефти и газа, сбытом нефтепродуктов, производством электроэнергии и торговлей ею, реализацией проектов в области нефтехимии. Основные производственные мощности находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), "Газпром" (11,3%) и Сербия (29,87%).

NIS 4 февраля направила в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США запрос об отсрочке санкций на срок не менее 90 дней.