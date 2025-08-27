Kia Corporation подала в Роспатент пять заявок на регистрацию товарных знаков

RT на русскомиещё 2

Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia Corporation подала в Роспатент пять заявок на регистрацию товарных знаков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Kia подала пять заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент
© Global Look Press

Отмечается, что один из товарных знаков зарегистрирован под наименованием «Kia Маркетплейс».

Ранее южнокорейский автопроизводитель Hyundai подал шесть заявок на регистрацию товарных знаков в России.

В июне Kia зарегистрировала в Роспатенте два новых товарных знака на электромобили для продажи в России.