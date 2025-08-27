Роскосмос назвал фейком новости об увольнении главы РКК "Энергия"
Гендиректор Ракетно-космической корпорации "Энергия", которая входит в Роскосмос, Игорь Мальцев не писал заявления об увольнении. Информация об этом, которая распространяется в СМИ, является фейком, сказал ТАСС представитель госкорпорации.
"Генеральный директор РКК Энергия Игорь Мальцев исполняет свои рабочие обязанности, вопреки распространившимся фейкам не писал заявления об увольнении и не собирается покидать свой пост", - заявил собеседник агентства.
Он также подчеркнул, что Мальцев вместе с командой продолжает работу над "накопившимися сложностями", которые остались в наследство от предыдущего руководства.
По словам представителя Роскосмоса, коллектив предприятия выполняет обязательства по созданию космических кораблей "Прогресс" и "Союз". Кроме того, специалисты реализуют проекты пилотируемого корабля нового поколения и Российской орбитальной станции.