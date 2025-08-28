Назван лидер рейтинга богатейших женщин России

Основательница Wildberries Татьяна Ким в четвертый раз признана самой богатой женщиной России, ее состояние оценивается в 4600 млн долларов.

Основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Ким в четвертый раз возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России, пишет ТАСС, ссылаясь на данные Forbes. По информации издания, совокупное состояние женщин, занявших первые десять позиций в списке, превышает 19 млрд долларов.

На момент публикации Forbes обнародовал только имя лидера рейтинга, остальные участницы пока не названы. В списке российских миллиардеров по версии Forbes за 2025 год Ким занимает 34 место из 146, а ее состояние оценивается в 4600 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Wildberries & Russ Татьяна Ким отмечена Forbes как единственная россиянка в числе самых богатых женщин мира. Она признана самой богатой россиянкой по версии Forbes. Основательница Wildberries Бакальчук возглавила рейтинг богатейших женщин России.