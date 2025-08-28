Российские производители ноутбуков попросили ограничить конкуренцию

Консорциум «Вычислительная техника» (АНО ВТ), в который входят крупнейшие российские производители электроники, обратился в Минпромторг с просьбой ввести новые ограничения на приобретение зарубежных товаров в рамках системы госзакупок. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о таких позициях, как планшеты, ноутбуки, смартфоны, серверное оборудование, стационарные компьютеры, мониторы. Гендиректор АНО ВТ Светлана Легостаева указала, что такой запрет поспособствует формированию рынка сбыта и даст стимулы для роста.

Сейчас приведенное выше оборудование закупается в рамках системы «второй лишний». Это означает, что при участии в тендере российского производителя предпочтение перед иностранной техникой отдается ему.

Однако, жалуются производители, организаторы тендеров используют многочисленные уловки, чтобы не приобретать российские товары. Например, объединяет заявке продукцию из реестра отечественной техники и нереестровую, чтобы закупать десятки импортных позиций, или выставляет цену, которую не могут предложить российские компании.

Полный запрет закупок импорта закроет такие лазейки для недобросовестных покупателей, надеется вице-президент GS Group Сергей Долгопольский. В производителе электроники Fplus считают, что письмо отражает позицию всех участников рынка.

В то же время директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский предположил, что запрет повлияет только на отдельных заказчиков, но главную проблему не снимет. А она заключается в том, что у российской продукции нет собственной ценности — это в лучшем случае аналог импортной, но дороже.

Ранее российские производители электроники пожаловались на отсутствие спроса на свою продукцию, из-за чего имеющиеся производственные мощности остаются загруженными не более чем на 20 процентов.

На этом фоне стало известно, что Совкомбанк собирается обратиться в суд с иском о признании банкротом Fplus.