Бизнес РФ просит компенсировать траты на защиту от БПЛА

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с инициативой внести в Налоговый кодекс изменения, предусматривающие компенсацию убытков, которые российские предприятия понесли в результате боевых действий со стороны Украины. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо за подписью президента бизнес-объединения Александра Шохина, которое направлено Владимиру Путину в начале июля.

Шохин акцентирует внимание на том, что промышленные предприятия остаются одной из основных мишеней для террористических атак с применением беспилотных летательных аппаратов. Для обеспечения их безопасности бизнес вынужден нести значительные финансовые затраты.

РСПП предлагает ввести комплекс мер поддержки для их нужд, включая налоговую компенсацию в размере 50% от фактических затрат на возведение защитных сооружений и другие инициативы.

По словам представителя Минфина, вносить корректировки в Налоговый кодекс для такого рода поддержки компаний не нужно.

Вместе с тем, как уточнил он, компенсация расходов, связанных с обеспечением безопасности производственных объектов, носит разовый и индивидуальный характер. Поэтому она должна рассматриваться в каждом отдельном случае, добавили в ведомстве.