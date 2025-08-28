В «Авито» объяснили задержки при оформлении заказов

Задержки при оформлении заказов в "Авито" возникли из-за обновления баз. Функционал восстановлен, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

© «Авито»

"Были задержки в оформлении заказов из-за обновление баз. Техкоманда уже восстановила функционал", - сказано в сообщении.

По данным сервиса Downdetector на 12:15 мск, 1 511 пользователей за последний час пожаловались на работу "Авито".

Больше всего жалоб поступает из Санкт-Петербурга (5%), Ямало-Ненецкого автономного округа (4%), Московской и Ленинградской облостей (3%). Порядка 68% пользователей отметили сбой в работе личного кабинета, 15% - сбой в работе сайта.