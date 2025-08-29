В Узбекистане начали шить одежду под брендом H&M

Текстильная фабрика в Ферганской области на востоке Узбекистана начала шить одежду на заказ под брендом H&M. Об этом сообщила областная администрация.

По ее данным, в одном из районов региона начала работу текстильная фабрика Innovative Apparel - она создана в сотрудничестве со Шри-Ланкой. Предполагается, что продукция фабрики будет экспортироваться в Иран, ОАЭ, Таиланд, Пакистан, Киргизию и Россию.

"Особое внимание было уделено заключению контрактов с торговыми компаниями, работающими под мировым брендом H&M, и началу выполнения их заказов, что стало важным достижением. Руководство предприятия сообщило, что первые заказы уже поступили", - говорится в сообщении на сайте.

Текстиль - одна из ключевых отраслей, обеспечивающая 3% экономики Узбекистана и 14% промышленного производства. В августе лидер республики Шавкат Мирзиёев заявил о важности расширения экспорта готовой одежды на рынки Европы и США. В частности, поручено открыть два торговых дома в Соединенных Штатах Америки - Сент-Луисе и Нью-Йорке. В то же время МИД Узбекистана поручено разработать дорожную карту сотрудничества с торговыми брендами с оборотом более $1 млрд и пригласить эти компании на крупную выставку в Ташкенте в сентябре.

Также власти страны намерены импортировать особый сорт американского хлопка, чтобы выйти с текстильной продукцией на премиальные рынки США и ЕС.