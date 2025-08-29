Создатель «Кириешек» перевел более 21 миллиарда рублей на помощь ВСУ

Владелец компании — производителя «Кириешек» Денис Штенгелов пожертвовал порядка 21 миллиарда рублей на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 29 августа, сообщили в Telegram-канале Shot.

В прошлом году «Кондитерус ком», которая является центральной в системе, получила 13,4 миллиарда рублей чистой прибыли. У холдинговой компании КДВ прибыль составила 16,3 миллиарда рублей.

Кроме того, за предпринимателем числится еще 22 дочерние компании, которые стабильно приносят миллиарды рублей. По данным Генпрокуратуры, КДВ ежегодно получает 756 миллиардов рублей прибыли. Все это время у бизнесмена также была украинская дочерняя организация — «Юниснек продакшн».

Отец Штенгелова Николай также развивается в сфере предпринимательства. На Украине у него было два крупных сельхозпредприятия — он даже получал благодарность от украинской армии за поддержку военных, атаковавших Донбасс до начала спецоперации, уточнили в публикации.

26 августа Генеральная прокуратура потребовала суд признать экстремистами миллиардера Штенгелова и его отца Николая, а также национализировать принадлежащие им активы группы компаний «КДВ», которым в свою очередь принадлежат бренды продуктов «Яшкино», «Бабкины семечки» и «Кириешки».