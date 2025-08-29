ЦБ впервые лишил статуса представителя владельцев облигаций

Банк России впервые исключил из реестра представителя владельцев облигаций (ПВО) за нарушение обязанностей по информированию инвесторов. Компания «Первая независимая» лишилась статуса ПВО 20 августа из-за многочисленных нарушений требований по раскрытию информации. Первым на это внимание обратили «РБК инвестиции».

Инициатива об отзыве лицензии исходила от ЦБ, указала сама организация на странице Центра раскрытия корпоративной информации. Эмитенты облигаций, представителем которых являлась компания, должны определить нового ПВО в течение 60 дней, иначе инвесторы получат право потребовать досрочного погашения бумаг, предупредил мегарегулятор.

Исключение ПВО в связи с нарушением обязанностей произошло впервые в истории российского финансового рынка, подчеркнули в Банке России. Первое сообщение от организации за нынешний год поступило только об исключении из списка, тогда как предыдущая публикация была датирована 2022 годом, отмечает издание.

На сайте «Первой независимой» размещены новости по реструктуризации облигационных долгов «Гарант-инвеста», однако соответствующие сообщения о дефолте и реструктуризации в ЦРКИ за 2025 год отсутствуют. Систематическое нарушение правил раскрытия является серьезным нарушением деятельности ПВО, считает член совета Ассоциации инвесторов «АВО» Илья Винокуров.

Представитель владельцев облигаций — это организация, выступающая от имени всех облигационеров в отношениях с эмитентом для защиты их прав. Статус ПВО могут получить брокеры, дилеры, депозитарии, управляющие компании, кредитные организации или юридические лица, существующие не менее трех лет.