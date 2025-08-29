Миллер заявил о серии рекордов по поставкам газа россиянам

«Газпром» трижды за неделю обновил исторический максимум поставок газа из Единой системы газоснабжения — сети магистральных газопроводов на территории России. Об этом на совещании с руководителями дочерних обществ и организаций заявил председатель правления компании Алексей Миллер.

Рассказавший о серии рекордов глава российского газового гиганта подчеркнул, что таких результатов не наблюдалось за всю историю газовой отрасли России.

В среду, 27 августа, по его словам, российским потребителям было поставлено 719,1 миллиона кубометров газа. До этого сообщалось, что на фоне холодной погоды на Северо-Западе и в центральных регионах страны 25 августа планка впервые поднялась до 707,9 миллиона кубометров.

Миллер также напомнил о реализуемой компанией программе газификации России, к которой с 2021 года подключились 1900 сел, деревень и городов.