Попавший под санкции ЕС китайский банк перестал принимать платежи из РФ

Китайский банк Heihe Rural Commercial Bank перестал принимать платежи из России, пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседников в двух отечественных банках и четырех импортеров, столкнувшихся с проблемой.

Кроме того, эту информацию газете подтвердили руководитель практики сопровождения международных проектов адвокатского бюро A-Pro Дмитрий Дворецкий, старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев и CEO платежного агента Money Roo Алексей Останин.

Китайский банк попал под санкции ЕС 19 июля 2025 года, после этого платежи из российских банков в Heihe проходили без проблем на протяжении месяца. Но на прошлой неделе кредитная организация перестала принимать платежи из российских банков. В Heihe связывают это с «настройкой внутренней инфраструктуры». При этом через агента платеж пройдет, уточнил в разговоре с изданием менеджер отечественной кредитной организации.

Дворецкий из A-Pro добавляет, что приостановка работы с российскими кредитными организациями фактически началась 11 августа, но тогда затронула не всех. Пауза в две недели связана, по его словам, с согласованиями внутри самой кредитной организации и с Народным банком Китая. Сам Heihe в своих письмах к санкциями не апеллирует, ссылаясь на наличие внутренних проблем.

Останин из Money Roo добавляет, что другие китайские банки отказываются принимать платежи из Heihe, и последний пока не знает, что с этим делать.

Heihe оставался последним китайским банком, готовым открывать счета российским несанкционным кредитным организациям, подытоживает Дворецкий. Гусев подтверждает, что после ухода более крупных китайских банков в 2024-2025 годах отечественные компании переключились на Heihe.