Hyundai подал в Роспатент четыре заявки на регистрацию товарных знаков

Южнокорейский бренд автомобилей Hyundai, ушедший из России в 2022 году, подал четыре заявки на регистрацию товарных знаков, следует из данных Роспатента.

Два товарных знака регистрируются под наименованиями Genesis x speedium coupe и Genesis One of One.

По Международной классификации товаров и услуг товарные знаки зарегистрированы по 12, 37, 9, 16 классу, куда входят автомобили, ремонт и техническое обслуживание автомобилей и частей/деталей для них, программное обеспечение для метавселенной, товары писчебумажные и принадлежности канцелярские.